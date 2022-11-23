«И на камеру снимает, и отца с тарзанки ловит!»: Лиза Галкина «спасла» отца на детской площадке

Алла Пугачева не дала девятилетним двойняшкам Гарри и Лизе доучиться в элитной подмосковной гимназии. После Первого сентября дети походили в школу всего несколько недель, а потом Примадонна спешно покинула свой замок в деревне Грязь. Из аэропорта Внуково Алла Борисовна улетела на частном джете. В Израиль певица забрала и двойняшек.
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В stories микроблога шоумен Максим Галкин* поделился свежими кадрами, сводив Гарри и Лизу на детскую площадку. Вместе с сыном телеведущий опробовал подвесные тарзанки. При этом муж Аллы Пугачевой, едва ловя равновесие, чтобы не свалиться на траву, крепко вцепился в трос.
На помощь к отцу подоспела Лиза Галкина. Она помогла ему остановить тарзанку, чтобы можно было слезть. При этом девочка посмеивалась над Максимом, считая его слишком взрослым для таких увеселений.
«И на камеру снимает, и отца с тарзанки ловит!», «Какая Лиза молодец!», «Это Максим должен был снимать, как дети катаются на тарзанке!», «Почему Аллу не позвали?», «Мамка-то, поди, отсыпается!» — написали фолловеры.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.