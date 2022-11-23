«И на камеру снимает, и отца с тарзанки ловит!»: Лиза Галкина «спасла» отца на детской площадке

Алла Пугачева не дала девятилетним двойняшкам Гарри и Лизе доучиться в элитной подмосковной гимназии. После Первого сентября дети походили в школу всего несколько недель, а потом Примадонна спешно покинула свой замок в деревне Грязь. Из аэропорта Внуково Алла Борисовна улетела на частном джете. В Израиль певица забрала и двойняшек.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».