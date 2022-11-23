«Объект Кунсткамеры»: Волочкову вновь раскритиковали за фотографии изуродованных балетом ног

Легенда российского балета Анастасия Волочкова во вторник, 22 ноября, решила поделиться со своими поклонниками фотографией из спа-салона. Вот только снимок, который она опубликовала, никого не обрадовал, а наоборот - у многих вызвал лишь жалость и отвращение.
На фото балерина сидит на столе косметолога в купальнике лавандового цвета, а ее ноги с обмотанными пластырем ступнями вытянуты в сторону камеры. На звезду тут же обрушились десятки недовольных комментариев.
«Настенька вы такая красивая, но, пожалуйста, пусть пальцы ног и ступни не фоткают, можно же подобрать другой ракурс», - взмолилась одна из подписчиц.
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Другие посетители страницы Волочковой не были столь любезными. Ее успели обозвать и «объектом Кунсткамеры», и обладательницей «клешней».
Анастасии напомнили и о ее возрасте. Через два месяца ей исполнится 47 лет и люди полагают, что это повод стать скромнее.
«Неприлично пожилой даме полуголой сидеть. Ну, вот вы видели хоть раз полуголую Пугачову или, возьмем помоложе, Кристину Орбакайте? Нет. Насть, будь ты разумной женщиной, прими ко вниманию комментарии читателей. Все одно и то же пишут», - советует подписчик-мужчина.
Волочкова гордится своими ногами. Фото: соцсети