«Объект Кунсткамеры»: Волочкову вновь раскритиковали за фотографии изуродованных балетом ног

Легенда российского балета Анастасия Волочкова во вторник, 22 ноября, решила поделиться со своими поклонниками фотографией из спа-салона. Вот только снимок, который она опубликовала, никого не обрадовал, а наоборот - у многих вызвал лишь жалость и отвращение.

На фото балерина сидит на столе косметолога в купальнике лавандового цвета, а ее ноги с обмотанными пластырем ступнями вытянуты в сторону камеры. На звезду тут же обрушились десятки недовольных комментариев.

«Настенька вы такая красивая, но, пожалуйста, пусть пальцы ног и ступни не фоткают, можно же подобрать другой ракурс», - взмолилась одна из подписчиц.

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Другие посетители страницы Волочковой не были столь любезными. Ее успели обозвать и «объектом Кунсткамеры», и обладательницей «клешней».

Анастасии напомнили и о ее возрасте. Через два месяца ей исполнится 47 лет и люди полагают, что это повод стать скромнее.