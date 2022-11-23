«Бабушка связала?»: жену Александра Цекало запечатлели в постели в шерстяных трусиках

Актриса и художница Дарина Эрвин 22 ноября поделилась со своими подписчиками новой фотографией, на которой продемонстрировала весьма оригинальный наряд - свитер оверсайз в черную полоску и точно такие вязаные трусики.
В таком виде супруга продюсера Александра Цекало стоит на коленях на кровати, держа в руках свою любимую собачку по кличке Цури.
Подписчики звезды, которая родилась в Казахстане, а теперь живет в Лос-Анджелесе, задаются вопросом: откуда взялся такой замечательный комплект? Может быть бабушка связала, как в старых анекдотах?
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Дарина Эрвин показала подписчикам шерстяные трусики. Фото: соцсети
Дарина Эрвин начала сниматься в кино в 2014 году. Последним фильмом, в котором ее можно увидеть, стал полнометражный «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли. Картину сняли Максим Полинский и Николай Булыгин, а одним из продюсеров был муж актрисы Александр Цекало.