Сергей Лазарев вместе с детьми покинул Россию

Популярный певец Сергей Лазарев — один из самых востребованных артистов российского шоу-бизнеса.

Сергей Лазарев записывает новые песни, выступает с концертами в разных городах России, занят съемками в развлекательных проектах на телевидении.

В ноябре у артиста выдалась неделя отпуска, которую он предпочел провести со своими наследниками — сыном Никитой и дочкой Аней — в теплой стране.

Как рассказал Сергей Лазарев в микроблоге, он отправился в Арабские Эмираты, выбрав место, которое считает идеальным для отдыха с малышами.

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