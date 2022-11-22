«Даша нравилась мне с «Папиных дочек»: Корчевников признался в любви Мельниковой

Борис Корчевников неожиданно сделал откровенное признание. Телеведущий вспомнил, как много лет назад был влюблен в Дарью Мельникову.

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Увы, чувства не были взаимными. Сама актриса тогда испытывала симпатию к коллеге Александру Головину.