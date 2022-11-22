«Даша нравилась мне с «Папиных дочек»: Корчевников признался в любви Мельниковой

Борис Корчевников неожиданно сделал откровенное признание. Телеведущий вспомнил, как много лет назад был влюблен в Дарью Мельникову.
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Увы, чувства не были взаимными. Сама актриса тогда испытывала симпатию к коллеге Александру Головину.
«Был очень давно влюблен в Дашу Мельникову, потому что она невероятная. Даша нравилась мне с "Папиных дочек". И тут я читаю ее интервью, в котором она рассказывает про чувства к Головину», — поделился Корчевников в программе «Судьба человека».
С Александром у Дарьи отношения тоже не сложились. Артист относился к коллеге как к младшей сестре, поскольку тогда она была несовершеннолетней.
Впоследствии Мельникова вышла замуж за Артура Смольянинова. В браке у пары родились двое сыновей.
Летом 2021 года знаменитости развелись. Недавно актер перебрался за границу, а звезда серила «Папины дочки» с детьми осталась в России.