Улыбающийся Юдашкин с поседевшей шевелюрой заявился на тусовку с блондинкой-женой

Валентин Юдашкин старается вести активный образ жизни. И это при том, что именитый модельер несколько лет борется с тяжелым недугом. У мужа Марины Юдашкиной медики обнаружили онкологическое заболевание с метастазами. Однако сдаваться так просто модельер не собирается. У него подрастают трое внуков — Аркадий, Анатолий и малютка Агата Ариелла, которая только недавно появилась на свет. Муж Марины Юдашкиной намерен еще понянчить детей своей дочери Галины.
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Чета Юдашкиных на вечеринке у Ольги Орловой. Фото: соцсети
Так, Валентин Юдашкин старается бывать в свете. С женой Мариной кутюрье посетил вечеринку по случаю дня рождения ведущей проекта «Дом-2» Ольги Орловой. Именитый модельер сиял белозубой улыбкой. Кроме того, Валентин Абрамович показался на публике без головного убора, зачесав седеющую шевелюру.