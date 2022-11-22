Улыбающийся Юдашкин с поседевшей шевелюрой заявился на тусовку с блондинкой-женой

Валентин Юдашкин старается вести активный образ жизни. И это при том, что именитый модельер несколько лет борется с тяжелым недугом. У мужа Марины Юдашкиной медики обнаружили онкологическое заболевание с метастазами. Однако сдаваться так просто модельер не собирается. У него подрастают трое внуков — Аркадий, Анатолий и малютка Агата Ариелла, которая только недавно появилась на свет. Муж Марины Юдашкиной намерен еще понянчить детей своей дочери Галины.

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