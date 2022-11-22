Агутину и Киркорову Худяков выдвинул требование: поделитесь-ка миллионами с мобилизованными!

Политик Роман Худяков услышал, что российские звезды в Новый год зарабатывают миллионы за какую-то пару часов на корпоративах. И привел в пример Филиппа Киркорова и Леонида Агутина.
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«Очевидно, что у людей деньги лишние, раз они за несколько выступлений готовы выплатить Леониду Агутину около 5 миллионов рублей», — написал он в своих соцсетях.
Политик считает, что такой гонорар выглядит необоснованным. А время бесполезных трат и нереальных заработков должно остаться в прошлом: сейчас у страны задачи другие. Поэтому, убежден Роман Худяков, артисты просто обязаны поделиться своими миллионами с защитниками Родины.
«Передавайте сюда ваши миллионы — мы найдем им лучшее применение», — призвал политик.