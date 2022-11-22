Агутину и Киркорову Худяков выдвинул требование: поделитесь-ка миллионами с мобилизованными!

«Очевидно, что у людей деньги лишние, раз они за несколько выступлений готовы выплатить Леониду Агутину около 5 миллионов рублей», — написал он в своих соцсетях.

Политик считает, что такой гонорар выглядит необоснованным. А время бесполезных трат и нереальных заработков должно остаться в прошлом: сейчас у страны задачи другие. Поэтому, убежден Роман Худяков, артисты просто обязаны поделиться своими миллионами с защитниками Родины.