Первый с 500М подписчиков: Криштиану Роналду установил рекорд в соцсети

Известный португальский футболист, обладатель пяти «Золотых мячей» и четырех «Золотых бутс» Криштиану Роналду отметился еще одним достижением — он стал первым пользователем запрещенной в России соцсети Instagram* с 500 миллионами подписчиков.
Футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану является абсолютным лидером списка, потому как ближайшие преследователи очень сильно отстают от него:
Лионель Месси (аргентинский футболист) — 376М
Кайли Дженнер (телезвезда, модель) — 372М
Селена Гомес (певица, актриса) — 357М
Дуэйн Джонсон (актер) — 347М
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37-летний Криштиану за годы своей карьеры успел поиграть в таких великих клубах, как «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус». За сборную своей родной страны он сыграл уже 191 матч и забил 117 голов.
24 ноября на чемпионате мира в Катаре команда Португалии встретится со сборной Ганы, и Роналду представится шанс показать, что даже в этом возрасте, когда многие футболисты уже подумывают о завершении карьеры, он может дать фору многим молодым игрокам.
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