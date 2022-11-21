Первый с 500М подписчиков: Криштиану Роналду установил рекорд в соцсети

Криштиану со своей девушкой

Криштиану со своей девушкой. Фото: соцсети

В пятерку рекордсменов входят еще один футболист, телезвезда, певица и актер.

Известный португальский футболист, обладатель пяти «Золотых мячей» и четырех «Золотых бутс» Криштиану Роналду отметился еще одним достижением — он стал первым пользователем запрещенной в России соцсети Instagram* с 500 миллионами подписчиков.

Футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану является абсолютным лидером списка, потому как ближайшие преследователи очень сильно отстают от него:

Лионель Месси (аргентинский футболист) — 376М

Кайли Дженнер (телезвезда, модель) — 372М

Селена Гомес (певица, актриса) — 357М

Дуэйн Джонсон (актер) — 347М

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37-летний Криштиану за годы своей карьеры успел поиграть в таких великих клубах, как «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».  За сборную своей родной страны он сыграл уже 191 матч и забил 117 голов.

24 ноября на чемпионате мира в Катаре команда Португалии встретится со сборной Ганы, и Роналду представится шанс показать, что даже в этом возрасте, когда многие футболисты уже подумывают о завершении карьеры, он может дать фору многим молодым игрокам.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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