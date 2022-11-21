Первый с 500М подписчиков: Криштиану Роналду установил рекорд в соцсети

37-летний Криштиану за годы своей карьеры успел поиграть в таких великих клубах, как «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус». За сборную своей родной страны он сыграл уже 191 матч и забил 117 голов.

24 ноября на чемпионате мира в Катаре команда Португалии встретится со сборной Ганы, и Роналду представится шанс показать, что даже в этом возрасте, когда многие футболисты уже подумывают о завершении карьеры, он может дать фору многим молодым игрокам.

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