«Ох, девушка-перчинка»: Севастьянова в «опасном» купальнике обнажила свои «бугры страсти» на публике

Каролина Севастьянова является одной из самых известных спортсменок. Много лет она посвятила художественной гимнастике. Каролина смогла стать олимпийской чемпионкой. Многие следят за ее жизнью. Недавно она снялась в шоу «Звезды в Африке». Также спортсменка появляется на вечеринках и в светских раутах.
Недавно Каролина побывала в Москве и увиделась с коллегами. Она не раз щегольнула в дерзких нарядах. А теперь гимнастка проводит время в Монако, который успел для нее стать вторым домом. На этот раз она выложила фото, на котором покрасовалась в опасном купальнике с декольте до пупка. Севастьянова не только засветила грудь, но и свои изящные бедра.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ох, вот это вид», «Купальник вроде есть, а вроде и нет», «Фигурка просто бесподобная», «Вы безумно красивая», «Ох, девушка-перчинка»«, «И визу бугры страсти, как тут устоять», «Вау, вот это бедра! А декольте — полный улет», — стали писать подписчики.