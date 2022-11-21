«Ох, девушка-перчинка»: Севастьянова в «опасном» купальнике обнажила свои «бугры страсти» на публике

Недавно Каролина побывала в Москве и увиделась с коллегами. Она не раз щегольнула в дерзких нарядах. А теперь гимнастка проводит время в Монако, который успел для нее стать вторым домом. На этот раз она выложила фото, на котором покрасовалась в опасном купальнике с декольте до пупка. Севастьянова не только засветила грудь, но и свои изящные бедра.

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