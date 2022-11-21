Внучка Ротару из Америки отказалась возвращаться на Украину: за границей надежнее

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко ответила на вопрос своих фолловеров — собирается ли она возвращаться на свою родину, на Украину. В этот момент наследница певицы проводила время в Америке.

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София Евдокименко сказала четкое «нет», видимо, за границей ей живется гораздо спокойнее. Основное время она проводит в Лондоне, часто отдыхает в Тоскане. Ну а в Америку наведывается, чтобы весело провести время с друзьями и поработать моделью.

Отметим, что ранее Соню заклевали хейтеры, когда она случайно во время стрима с подписчиками сорвалась на русский язык. После волны осуждающих комментариев. Евдокименко говорит с фолловерами исключительно по-английски.