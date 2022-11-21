Песков объяснил, зачем берет деньги у 92-летней матери

Известный пародист Александр Песков поразил своих поклонников признанием, что ему до сих пор высылает деньги… 92-летняя мать. В студии программы «Звезды сошлись» артист объяснил, почему так происходит.

«Мою маму не переубедить. Каждый день по часу я с ней общаюсь. Как я могу ей отказать? Она говорит: я тебе вышлю денежку. Я говорю: мам, не надо. Она мне: как не надо, ты же без работы сидишь», — заявил Песков.

При этом в Сети Пескова осудили. Даже если сейчас нет таких корпоративов, какие были раньше, то выход всегда можно найти. Например, пойти временно работать не по специальности.