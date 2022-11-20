«Словно Хюррем с дочерьми-султаншами»: Мерьем Узерли показала малютку Лили рядом с сестренкой Ларой

Мерьем Узерли. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» воспитывает двух дочек от разных отцов.

Мерьем Узерли сильно переживала из-за разрыва с отцом своего первенца. Дочку Лару немецко-турецкая актриса родила уже будучи одинокой. На тот момент она рассталась с возлюбленным.

Похоже, что жених звезды турецкого сериала «Великолепный век» не принимал никакого отношения в воспитании дочери. Вторя беременность Мерьем стала для ее поклонников неожиданной. Тем более, что актриса скрывала свой роман.

Даже родив дочку Лили, звезда «Великолепного века» сохранила в тайне отца малышки. С ним она воспитывает двоих детей.

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Мерьем Узерли с дочерьми Ларой и Лили. Фото: личный архив

«Словно Хюррем с дочерьми-султаншами», «Милота!», «Такие лапульки», «Младшая упитанная! Сладуля», «А шехзаде для Сулеймана?», «Лили так подросла, ути! Маленькая султанша», - пишут фолловеры.

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