Такой красавчик: Никита Ефремов впервые за долгое время появился на публике

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

По жанру «Сестры» - психологический хоррор, в котором драма сталкивается с мистикой.

Так что, посетившая премьеру актриса Ирина Безрукова рассказала, чего боялась в детстве.