Такой красавчик: Никита Ефремов впервые за долгое время появился на публике

Сын Михаила Ефремова, выбравший актерскую профессию Никита Ефремов не очень любит публичность.
В это воскресенье, впервые за долгое время Никита Ефремов вышел в свет, появившись на светской премьере фильма «Сестры», состоявшейся в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Актер предстал на публике в свитере цвета индиго, выглядел Ефремов безупречно. Собравшимся он рассказал о начале съемок фильма, в котором сыграл одну из главных ролей.
«Самое экстремальное на сьемках было то, что первый съемочный день был 25 февраля. Этого достаточно. А так было все спокойно как говорила Лариса Шепитько, фильм в голове готов, осталось его снять», - поделился Никита Ефремов.
Никита Ефремов на премьере фильма. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
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По жанру «Сестры» - психологический хоррор, в котором драма сталкивается с мистикой.
Так что, посетившая премьеру актриса Ирина Безрукова рассказала, чего боялась в детстве.
Ирина Безрукова на премьере фильма. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
«Я боялась темноты. Ночью, когда шла в туалет, меня провожала сестра. А еще мне снилось, что за мной летит Баба Яга в ступе. Я рассказывала об этом бабушке», - рассказала Ирина Безрукова.