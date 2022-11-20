«Аборт делать уже поздно»: сын Олега Газманова сделал шокирующее заявление о своей семье

41-летний исполнитель и автор песен Родион Газманов рассказал, что в общении с родителями очень любит пошутить.

Делает он это, если те вдруг пытаются дать свои наставления уже выросшему и окрепшему чаду. В последнее время, естественно, поползновений воспитывать наследника становится сильно меньше.

Но тем не менее, Родион Газманов дал понять, что готов отстаивать личные границы. И порой, шутит так, чтобы ни папе, ни маме не захотелось учить отпрыска жизни.

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