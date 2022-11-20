«Как так можно безответственно?»: Катя IOWA объяснила, почему они с мужем могли расстаться из-за кошки

Певица Катя IOWA стала гостем Светланы Бондарчук в ее шоу «Света вокруг света». Знаменитости поговорили об отношениях артистки и ее мужа.

Отметим, IOWA вышла замуж за гитариста группы, с которой выступает. Леонид Терещенко решил вместе с избранницей еще до брака завести общего домашнего животного. Так знаменитости тренировались быть родителями.