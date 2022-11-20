«Как так можно безответственно?»: Катя IOWA объяснила, почему они с мужем могли расстаться из-за кошки

Певица Катя IOWA стала гостем Светланы Бондарчук в ее шоу «Света вокруг света». Знаменитости поговорили об отношениях артистки и ее мужа.
Отметим, IOWA вышла замуж за гитариста группы, с которой выступает. Леонид Терещенко решил вместе с избранницей еще до брака завести общего домашнего животного. Так знаменитости тренировались быть родителями.
«Мы завели кошечку, маленькую. Фенечкой назвали. Она с нами жила 13 лет. Сейчас она стоит на полке. Мы ее должны посадить в своем доме», – рассказала Катя о любимом питомце, прах которого нужно предать земле.
Когда еще кошка была жива, у пары случился конфликт. Леонид уехал со своей старой группой, а Катя перед личным отъездом не закрыла окно в квартире. Поэтому кошка пропала.
«Я приезжаю, кота нет. И я написал: «Все, мы расстаемся. Как так можно безответственно к коту относиться?», – вспомнил Леонид в шоу «Света вокруг света».
Позже знаменитости помирились, а кошка нашлась.
Напомним, ранее певица поделилась возможными именами для ее будущего ребенка. Примечательно то, что Катя не знает пол малыша. Поэтому IOWA подобрала вариант и для мальчика, и для девочки.