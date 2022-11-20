Девочка или мальчик? Катя IOWA рассекретила имя будущего малыша

Исполнительница Катя IOWA рассказала, какие имена они с мужем приготовили для будещего малыша.

Артистка призналась, что пока не знает пол ребенка. Поэтому вместе с мужем Леонидом знаменитость выбрала и мужской, и женский варианты имени.

«В 2016 году на «Вечернем Урганте» мы заявили, что к нам придет Лев», – рассказала IOWA о первом возможном имени для наследника в шоу «Света вокруг света».

Второе имя будущая мама подобрала для девочки. Артистка остановилась на имени Ульяна. Так звали бабушку исполнительницы.