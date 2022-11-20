«Уже такая взрослая!»: Тотьмянина показала красавицу-дочь от Ягудина – 13 лет

41-летняя Татьян Тотьмянина показала в личном блоге подросшую старшую дочь Елизавету от 42-летнего Алексея Ягудина.

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Наследнице фигуристов исполнилось 13 лет, и знаменитые родители были преисполнены счастья и гордости от своей дочки.

«Уже такая взрослая! С днем рождения, любимая наша девочка. Мы всегда с тобой!» - написала в соцсетях Татьяна Тотьмянина.

Отметим, что Тотьмянина и Ягудин воспитывают также младшую дочку Мишель, которой в октябре исполнилось 7 лет.