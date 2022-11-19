Татьяна Навка сделала неожиданное заявление о Марате Башарове

Скандальный актер Марат Башаров делает успехи в шоу «Ледниковый период. Снова вместе». В шестом выпуске артист выступил в паре с фигуристкой Оксаной Домниной под песню из мюзикла «Поющие под дождем».
Судьям пришелся по душе номер звезд. Им поставили максимальные оценки - все шестерки.
«Я как никто знаю способности Марата. Ты молодец!» - заявила она.
«Таня, это ты меня научила!» - не удержался Башаров.
Марат Башаров и Оксана Домнина в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал
Напомним, в конце 2000-х Башаров и Навка крутили роман в «Ледниковом периоде». Актер даже признавался в «Секрете на миллион», что они хотели уйти от своих избранников, чтобы построить личное счастье. Но в итоге звезды расстались.
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