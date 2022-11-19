Татьяна Навка сделала неожиданное заявление о Марате Башарове

Скандальный актер Марат Башаров делает успехи в шоу «Ледниковый период. Снова вместе». В шестом выпуске артист выступил в паре с фигуристкой Оксаной Домниной под песню из мюзикла «Поющие под дождем».

Судьям пришелся по душе номер звезд. Им поставили максимальные оценки - все шестерки.