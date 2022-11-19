Названы имена звезд, которым доверяют россияне во время просмотра рекламы

В опросе сервиса SuperJob россиянам предложили отметить знаменитость, которую они хотели бы видеть в рекламных роликах. Оказалось, далеко не всем артистам доверяют жители страны.

Большинство совсем не верит рекламе. И популярные лица в ролике не меняют мнение этих людей. И все же три артиста вселяют в жителей России надежду, что рекламируемый этими звездами товар стоит купить.