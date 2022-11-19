«Вылитый Гарик, унаследовала талант»: дочь Харламова забавно спародировала Асмус

Восьмилетняя дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус Анастасия растет очень артистичной. Юморист и актриса гордятся наследницей и часто рассказывают о ней в соцсетях.
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В новом видео Асмус показала, как дочь спародировала ее игру в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», который проходит в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой.
Для пародии Настя выбрала момент, в котором артистка громко кричит с истерическим смехом.
Пользователей Сети повеселил забавный ролик.
«Какая Настя смешная. Вылитый Гарик! Унаследовала талант»; «Сразу видно, папина дочка»; «Очень артистичная девочка. Вырастет и переплюнет отца с матерью»; «Вот что значит, когда и артистка, и юмористка в одном лице», — написали они.