«Вылитый Гарик, унаследовала талант»: дочь Харламова забавно спародировала Асмус

Восьмилетняя дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус Анастасия растет очень артистичной. Юморист и актриса гордятся наследницей и часто рассказывают о ней в соцсетях.

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В новом видео Асмус показала, как дочь спародировала ее игру в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», который проходит в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой.

Для пародии Настя выбрала момент, в котором артистка громко кричит с истерическим смехом.