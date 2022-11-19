«Я туда не поеду»: какое обещание Украине дала Лайма Вайкуле

68-летняя звезда советской эстрады Лайма Вайкуле заняла сторону Украины и на нескольких своих концертах подряд выходила с сине-желтым флагом, привлекая всяческое внимание к этой стране. Меж тем, о свою благосклонность Незалежной певица демонстрировала еще несколько лет назад.

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В 2018 году на гастролях в Одессе Лайма устроила пресс-конференцию. И на вопрос журналиста о том, планирует ли выступать в Крыму, дала обещание перед украинской публикой.

«Нам это запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», - обещала тогда звезда. И свое слово держит.