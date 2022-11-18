Только с ней пошел в ЗАГС! Как сейчас выглядит единственная жена Дмитрия Нагиева в 56 лет

Алиса Шер стала той единственной, кому удалось дойти с Дмитрием Нагиевым до ЗАГСа. У них родился общий сын Кирилл. Молодой человек пошел по стопам отца, он успешно снимается в кино. Вместе с Марией Мироновой, Александрой Бортич, Милошем Биковичем и Ольгой Дибцевой он снялся в комедии «Холоп».
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Алиса Шер когда-то была замужем за Дмитрием Нагиевым. Фото: личный архив
Многие замечали, что Дмитрий Нагиев обладает мужской силой и харизматичностью — любая мечтала бы заполучить такого холостяка. Вот только афишировать отношения телеведущий не любит. Его теперь уже бывшая жена в свете мелькает редко. И современные идеалы красоты ее не прельщают.
Выглядит Алиса Шер на свой возраст, а ей уже 56 лет. При этом мама у Кирилла Нагиева очень активная, позитивная, всегда в движении. С Дмитрием она развелась в 2006 году.
Кстати, Алис, она же Алла Щелищева, взяла в замужестве фамилию своего возлюбленного, став Нагиевой. В отличие от звездного бывшего мужа, Алиса Шер на ТВ не мелькает. Занимается тем, что ей по душе — она радиоведущая и писательница.