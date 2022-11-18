Долину, Маликова и Лещенко нещадно высмеяли: покусились на святое

Блогер Лена Миро в своем ЖЖ раскритиковала российскую традицию предлагать россиянам на Новый год одно и тоже: для соотечественников поют одни и те же артисты, показывают одни и те же фильмы.

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«До Нового года еще больше месяца, а СМИ уже гадают и предсказывают, какие исполнители порадуют нас в эфире. Это, конечно, Долина (потом она полетит на Мальдивы). Расторгуев, Маликов, Лещенко и...

В общем, почти всех позвали. Не будет, наверное, Аллочки, а в остальном все, как обычно. Надеюсь, что снова покажут заливную рыбу, которую ненавидит и Ипполит, и Лукашин», - вздохнула Миро.

Блогер считает, что людям давно это все надоело. А вот артистам, которые зарабатывают на этом огромные деньги – конечно, нет.