«Это любовь. Горько!»: поклонники в восторге от жаркого поцелуя Пугачевой и Галкина*

Алла Пугачева на днях напомнила поклонникам о важной дате. Она и Максим Галкин* отметили 21-ю годовщину совместной жизни. Пара в этот прекрасный момент была не вместе. Алла Пугачева с детьми сейчас находится в Израиле, а ее супруг - на гастролях в другой стране.
Но преданные фанаты нашли совместное архивное видео звездных супругов, которое было записано года два назад на одном из семейных праздников.
Алла Пугачева и Максим Галкин* запечатлены в кадре в момент поцелуя.
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На поклонников пары это видео произвело неизгладимое впечатление. Они еще поздравили Аллу Пугачева и Максима Галкина* с прекрасной датой и выразили паре свои восторги.
«Очень рада за вас, ваша любовь доказала, у вас дети замечательные», «Это любовь. Такие классные. Любви вам на многие лета!», «Очень приятно смотреть на вашу пару! Здоровья вам и долгих счастливых лет жизни», «Лучшие, любимые, невероятно красивые, вы лучшие, и я вас обожаю. Будьте счастливы назло всем нелюдям, кто разгоняет волну ненависти против вашей семьи. Пусть все будет у вас только лучше и лучше. Горько!», «Так держать. Вы классные. Аллочка, вы мой кумир. Счастье рядом - это самое главное. А на чужой роток не накинуть платок. Берегите свою семью», - высказались в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.