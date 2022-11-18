«Это любовь. Горько!»: поклонники в восторге от жаркого поцелуя Пугачевой и Галкина*

Алла Пугачева на днях напомнила поклонникам о важной дате. Она и Максим Галкин* отметили 21-ю годовщину совместной жизни. Пара в этот прекрасный момент была не вместе. Алла Пугачева с детьми сейчас находится в Израиле, а ее супруг - на гастролях в другой стране.

Но преданные фанаты нашли совместное архивное видео звездных супругов, которое было записано года два назад на одном из семейных праздников.

Алла Пугачева и Максим Галкин* запечатлены в кадре в момент поцелуя.

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