Стала копией Анджелины Джоли: впервые за долгое время изменившаяся Екатерина Климова показала себя

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова впервые за долгое время вышла на связь онлайн. Актриса опубликовала новое селфи, которое сделала в салоне своего авто. Она предстала перед публикой в белом пальто нараспашку, под которым прятала красивое декольте.

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Люди заметили, как изменилась Климова. Они признались, что очень соскучились, и попросили любимицу почаще появляться в Сети, а также одарили кучей комплиментов, в которых через один сравнивали с голливудской звездой.

«Так на Анджелину Джоли похожа!», «Екатерина, вы становитесь похожи на Джоли», «Наша Джоли», «Шикарная женщина, замечательная актриса», «Не узнать, на себя не похожа», «Вау!», «Какая же вы красивая», - написали некоторые.

Нашлись и те, кто осудил такое сходство с Джоли. Люди попросили Климову вернуться к своему оригиналу, а не становиться копией, пусть и самой красивой женщины планеты.