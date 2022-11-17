Подарил кольцо с бриллиантом от Tiffany: Татьяна Буланова выходит замуж за молодого возлюбленного

53-летняя известная певица Татьяна Буланова готовится вступить в брак в третий раз. О переменах, которые грядут в жизни популярной вокалистки, сообщила подруга Булановой Елена Королева.

Она поделилась в микроблоге снимком, на котором Татьяна Буланова запечатлена с кольцом на безымянном пальце. Ювелирное изделие марки Tiffany инкрустировано увесистым бриллиантом.