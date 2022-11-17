Подарил кольцо с бриллиантом от Tiffany: Татьяна Буланова выходит замуж за молодого возлюбленного

Татьяна Буланова и Валерий Руднев

Татьяна Буланова и Валерий Руднев. Фото: соцсети

53-летняя певица Татьяна Буланова готовится к свадьбе с 34-летним теннисистом Валерием Рудневым.

53-летняя известная певица Татьяна Буланова готовится вступить в брак в третий раз. О переменах, которые грядут в жизни популярной вокалистки, сообщила подруга Булановой Елена Королева.

Она поделилась в микроблоге снимком, на котором Татьяна Буланова запечатлена с кольцом на безымянном пальце. Ювелирное изделие марки Tiffany инкрустировано увесистым бриллиантом.

«Моя подруга выходит замуж. Обручальное кольцо от Tiffani», - подписала кадр подруга Татьяны Булановой.

Татьяна Буланова с помолвочным кольцом. Фото: соцсети

Имя будущего счастливого молодожена подруга Татьяны Булановой не назвала. Но логично предположить, что это 34-летний теннисист Валерий Руднев, роман с которым певица рассекретила уже довольно давно.

Кстати, кольцо, которое будущий муж подарил Татьяне Булановой на помолвку, стоит порядка 11 тысяч евро, это почти 700 тысяч рублей.

По материалам kp.ru.

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