77-летний Якубович о дочке Варваре: «Сам себе внучку родил»

Леонид Якубович может похвастаться двумя детьми с колоссальной разницей в возрасте в 25 лет. Ведущий программы «Поле чудес» в гостях у Бориса Корчевникова впервые так откровенно рассказал о позднем отцовстве.

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Так, первенец - сын Артем появился на свет в 1973 году в браке с Галиной Антоновой, а дочка Варвара родилась в 1998-м от нынешней жены Леонида Аркадьевича - Марины Видо.