77-летний Якубович о дочке Варваре: «Сам себе внучку родил»

Леонид Якубович может похвастаться двумя детьми с колоссальной разницей в возрасте в 25 лет. Ведущий программы «Поле чудес» в гостях у Бориса Корчевникова впервые так откровенно рассказал о позднем отцовстве.
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Так, первенец - сын Артем появился на свет в 1973 году в браке с Галиной Антоновой, а дочка Варвара родилась в 1998-м от нынешней жены Леонида Аркадьевича - Марины Видо.
Леонид Якубович с женой Мариной и дочкой Варварой. Фото: кадр из программы "Судьба человека"
«Когда родился Артем, я был так занят поисками денег, чтобы их накормить. Я и ночью работал, и спал по четыре часа. Поэтому то, как он рос, я практически не застал», - признался Якубович.
А вот с дочкой Варварой все вышло иначе, более зрело и осознано. «Это я сам себе внучку родил!» - добавил телеведущий.
Дочка Леонида Аркадьевича - Варвара - окончила МГИМО, магистратуру по Международной журналистике. Свою наследницу телеведущий считает состоявшейся личностью.