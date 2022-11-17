Названа истинная причина смерти основателя «Ласкового мая» Кузнецова

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев выразил соболезнования семье основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова, который скончался накануне. По его словам, он долго болел.

«У него была серьезная болезнь. Традиционная русская болезнь под названием «алкашка». Увы, он долго и много пил, приближая тот заветный день», - заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Солнцев также подчеркнул, что Кузнецов действительно внес огромный вклад в развитие современной эстрады.