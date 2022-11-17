Солнцев: «Собчак - участница «Дома-2», которую поймали на мелком и постыдном»

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что так называемая журналистка Ксения Собчак окончательно завралась. Причем делает она это нагло, без какого-либо угрызения совести.
«Зачем-то Собчак соврала еще в начале процесса, написав огромный пост, что портал «Тушите свет» не имеет к ней никакого отношения. А потом выяснилось, что она хозяйка этого всего. Ну, как так? Врет Ксения не по мелочам, а по важным вещам, которые являются основополагающими в этом деле», - возмутился Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».
При этом Солнцев уточнил, что подруг у Собчак нет. За все годы так и не нажила.
«Ты сейчас как участница «Дома-2», а я как Ксения Собчак, которая поймала тебя на чем-то мелком и постыдном. Наконец-то мы поменялись ролями», - добавил Солнцев.
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