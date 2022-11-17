Солнцев: «Собчак - участница «Дома-2», которую поймали на мелком и постыдном»

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что так называемая журналистка Ксения Собчак окончательно завралась. Причем делает она это нагло, без какого-либо угрызения совести.

«Зачем-то Собчак соврала еще в начале процесса, написав огромный пост, что портал «Тушите свет» не имеет к ней никакого отношения. А потом выяснилось, что она хозяйка этого всего. Ну, как так? Врет Ксения не по мелочам, а по важным вещам, которые являются основополагающими в этом деле», - возмутился Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

При этом Солнцев уточнил, что подруг у Собчак нет. За все годы так и не нажила.