При участии Филиппа Киркорова погиб человек

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев осудил агрессивное поведение Филиппа Киркорова. Поп-король за последние дни попал в несколько скандалов. А все - из-за своей несдержанности.

«Это старый человек, который ведет себя, как какой-то 12-летний разгильдяй, которому закон не писан. Ты зачем прилюдно унижаешь людей? Не можешь сдержаться? Нельзя этого делать», - заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Солнцев также напомнил, что в жизни Филиппа уже был случай, когда он толкнул пожилого охранника, и тот погиб. Поп-король сам рассказывал об этом в Лас-Вегасе.