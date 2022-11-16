В России запретили фильм о Гарри Поттере

Американская кинокомпания Warner Bros. направила письма целому ряду российских телеканалов, которыми запрещает транслировать свой контент.
И это несмотря на то, что срок лицензионных соглашений истекает только через полтора года.
Как уточняется, письмо было направлено в «Национальную медиа группу», которая управляет каналами СТС, «Домашний», «Рен-ТВ», Пятым каналом, видеосервисом more.tv и другими медиаактивами.
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В частности, запреты коснутся саги о Гарри Поттере, кинокомиксов «Чудо-женщина», «Аквамен» и «Лига справедливости», фантастики «Годзилла-2: Король монстров».
Именно эти фильмы считались наиболее популярными у российских телезрителей и традиционно показывались в новогодние каникулы на телеканале СТС.
По материалам «Бюллетень кинопрокатчика».