Дана Борисова через суд заставила бывшего мужа платить огромные алименты на дочь

Телеведущая и светская львица Дана Борисова выиграла суд. Согласно решению, которое вынес судья, бывший муж Даны Борисовой, Максим Аксенов, будет платить ежемесячно на содержание дочери Полины 60 тысяч рублей.
Суд в полном объеме удовлетворил требование Даны Борисовой и ее адвоката. Как призналась звезда Teleprogramma.pro, решение стало для нее неожиданностью. На такую сумму Дана не рассчитывала.
«Мы выиграли то, что запрашивали, — 60 тысяч рублей. Ранее было 15 тысяч. Это беспрецедентный случай. Такие дела не выигрываются по причине того, что у папаши фиксированная ставка — зарплата 20 тысяч. Это уже не первый наш суд по алиментам, и он все время ее предоставляет», — поделилась Дана Борисова с Teleprogramma.pro.
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Успеху в суде, по словам Даны Борисовой, она обязана своему адвокату, который имеет опыт в подобных делах.
Как рассказала блондинка, деньги пойдут на образование дочери Полины, которая сейчас учится в девятом классе и свою дальнейшую жизнь хочет связать с Кореей.
«У Полины мечта поехать в Корею, и мы поедем после Нового года туда. Полина свое будущее видит только в Корее. Она учит корейский язык», — добавила Дана Борисова в беседе с Teleprogramma.pro.