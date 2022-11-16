Дана Борисова через суд заставила бывшего мужа платить огромные алименты на дочь

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Успеху в суде, по словам Даны Борисовой, она обязана своему адвокату, который имеет опыт в подобных делах.

Как рассказала блондинка, деньги пойдут на образование дочери Полины, которая сейчас учится в девятом классе и свою дальнейшую жизнь хочет связать с Кореей.