Даже родинка на том же месте! Мария Кожевникова показала подросшего сына Максима — свою абсолютную копию

Мария Кожевникова

Мария Кожевникова. Фото: соцсети

Актриса Мария Кожевникова похвасталась, каким галантным мужчиной растет ее наследник.

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова — многодетная мама, у нее три сына — Иван, Максим и Василий. Мальчикам соответственно восемь, семь и пять лет.

Мария Кожевникова несколько лет назад ввела такой лайфхак — периодически по очереди она остается на пару дней наедине с одним из сыновей. На этот раз Маша Кожевникова отправилась в короткое путешествие в Санкт-Петербург со средним сыном Максимом.

По словам актрисы, два дня поездки ребенок вел себя идеально и был невероятно галантен.

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«У меня растет очень галантный и заботливый мужчина! Кому-то изрядно повезет лет так через 15. Я даже умудрилась поспать на его коленях пару часов. А он старался не шевелиться, чтобы меня не разбудить! И это в 7 лет! Он вытащил из моей сумки тяжелые предметы и переложил к себе в рюкзак, сказав, что у него сильные плечи, а мне должно быть легко!» — рассказала Маша Кожевникова в микроблоге.

Публикацию она сопроводила совместным селфи с сыном. Поклонники отметили тут же потрясающее сходство мальчика с мамой. Даже знаменитая родинка над губой — и то та же!

Маша Кожевникова и ее сын Максим. Фото: соцсети

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