Даже родинка на том же месте! Мария Кожевникова показала подросшего сына Максима — свою абсолютную копию

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова — многодетная мама, у нее три сына — Иван, Максим и Василий. Мальчикам соответственно восемь, семь и пять лет.

Мария Кожевникова несколько лет назад ввела такой лайфхак — периодически по очереди она остается на пару дней наедине с одним из сыновей. На этот раз Маша Кожевникова отправилась в короткое путешествие в Санкт-Петербург со средним сыном Максимом.

По словам актрисы, два дня поездки ребенок вел себя идеально и был невероятно галантен.

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