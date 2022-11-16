Даже родинка на том же месте! Мария Кожевникова показала подросшего сына Максима — свою абсолютную копию

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова — многодетная мама, у нее три сына — Иван, Максим и Василий. Мальчикам соответственно восемь, семь и пять лет.
Мария Кожевникова несколько лет назад ввела такой лайфхак — периодически по очереди она остается на пару дней наедине с одним из сыновей. На этот раз Маша Кожевникова отправилась в короткое путешествие в Санкт-Петербург со средним сыном Максимом.
По словам актрисы, два дня поездки ребенок вел себя идеально и был невероятно галантен.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«У меня растет очень галантный и заботливый мужчина! Кому-то изрядно повезет лет так через 15. Я даже умудрилась поспать на его коленях пару часов. А он старался не шевелиться, чтобы меня не разбудить! И это в 7 лет! Он вытащил из моей сумки тяжелые предметы и переложил к себе в рюкзак, сказав, что у него сильные плечи, а мне должно быть легко!» — рассказала Маша Кожевникова в микроблоге.
Публикацию она сопроводила совместным селфи с сыном. Поклонники отметили тут же потрясающее сходство мальчика с мамой. Даже знаменитая родинка над губой — и то та же!
Маша Кожевникова и ее сын Максим. Фото: соцсети