«Случилось самое худшее»: Джим Керри отреагировал на санкции России

Голливудский актер Джим Керри прокомментировал новость о том, что Россия ввела против него персональные санкции. Артисту теперь запрещен въезд в нашу страну.
«Боюсь, случилось самое худшее. Нам запретили въезд в Россию… Но проблемы 100 канадцев в этом сумасшедшем мире — пустяки! У нас всегда будет Париж», — пошутил Керри.
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Об Анастасии Волочковой Джим при этом ничего не сказал. Хотя балерина всех уверяет, что у них были романтические отношения.