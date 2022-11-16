«Все вопросы были решены при жизни Миши»: супруга Жванецкого рассказала, на что живет после его смерти

Незаметно пролетели два года со дня смерти Михаила Жванецкого. Знаменитый писатель-сатирик ушел из жизни в возрасте 86 лет, оставив после себя богатое творческое наследие, а также детей - официальных и внебрачных.

Многие поклонники Михаила Михайловича переживали за его жену Наталью: не будет ли вдова в чем-то обделена, учитывая наличие детей-наследников? Вовсе нет. Михаил Михайлович заранее позаботился о любимой супруге, о своей музе, как он ее называл. И оставил все, что накопил за свою долгую жизнь, именно ей, а не детям.

По словам Натальи, муж хотел сделать так, чтобы она ни в чем не нуждалась, а дети при этом не ссорились.

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