«Любовь прошла?»: Викторию Лопыреву заподозрили в расставании с мужем

Поклонники российской модели Виктории Лопыревой встревожены исчезновением ее мужа Игоря Булатова из соцсетей. Звезда на протяжении длительного времени не показывает своего возлюбленного и во вторник ясно дала понять, что в Дубае она живет вдвоем с сыном и сама обеспечивает их маленькую семью.

«Я в этом чемпион - все делать самой: дом, работа, ребенок и еще иметь время на себя. Я - молодец, но иногда хочется просто сдаться и все послать к черту!» - призналась модель.

Лопырева часто гуляет с трехлетним Марком Лео, а на этой неделе вместе с мальчиком посетила один из местных детских садов. Пока все остальные дети чем-то занимались вместе, Булатов-младший лежал в стороне на коврике. Звезда пояснила, что ее сын развит не по годам, а потому ему не особо интересно играть со сверстниками.

«А еще я поняла, что мне больше нравится быть туристом в Дубае, чем жить тут и каждый день сталкиваться с рутиной, которую невозможно тут так качественно организовать, как дома», - написала она.

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