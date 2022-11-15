Игорь Корнелюк назвал современную музыку «пластиковой»

Музыкант, прославившийся своими песнями «Дожди», «Мальчик с девочкой дружил», «Билет на балет», а также саундтреком к сериалу «Бандитский Петербург», рассказал, что он думает о современной музыке.

По мнению Игоря Корнелюка, современный цифровой звук, который записывается в формате MP3, серьезно уступает аналоговому, где значительно гармоничнее смешиваются «сложные каналы», то есть, например, записи оркестров и голоса. Правда, в цифровом звуке есть и плюсы: сделать такую запись намного дешевле.

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Высказался Корнелюк и о том, стоят ли виниловые пластинки того ажиотажа, который окружает их в последнее время, а также процитировал самый глупый вопрос о музыке, который ему довелось слышать от молодых людей. Все это и многое другое можно увидеть и услышать в программе «Откровенно», которую представляет издание «РИА ФАН».