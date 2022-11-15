Продолжает унижать: Меган Маркл намекнула на невежество принца Гарри

Сбежавшие из Великобритании Меган Маркл и принц Гарри продолжают подогревать слухи о разводе. На этот раз герцогиня в эфире своего подкаста намекнула на невежество супруга.

Маркл заявила, что ей тяжело далось европейское гражданство. Якобы ей приходилось отвечать на вопросы, ответы на которые даже не знал ее королевский жених.

«Некоторые ответы он действительно не знал», — заявила она.

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Стоит отметить, что когда Меган обручилась с Гарри, в заявлении Кенсингтонского дворца подтверждалось, что она планирует иметь двойное гражданство — Великобритании и США.