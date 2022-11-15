Орлова показала интимный подарок от друга за 30 тысяч рублей

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова на минувших выходных с размахом отпраздновала 45-летие в одном из московских ресторанов. Беременная звезда приступила к распаковке подарков, хвастаясь ими в соцсетях.

Один из друзей, к примеру, подарил Орловой цепочку на голое тело цвета розового золота почти за 30 тысяч рублей. Ольга даже представила, как будет выглядеть в изысканном украшении.

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Также певице презентовали вазу Lalique за 833 тысячи рублей, столовые приборы, сумки и платья. Похвасталась ведущая и огромным количеством цветов.