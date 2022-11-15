«Не разговаривает со мной, и я его понимаю»: загулявшая Седокова разругалась с мужем

Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: соцсети

Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: соцсети

Певица рассказала о личном.

Накануне Анна Седокова оторвалась на вечеринке, посвященной дню рождения Ольги Орловой. Экс-солистка «ВИА Гры» протусовалась до утра в одном из московских ресторанов. Супругу певицы Янису Тимме это не понравилось.

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«Мой муж со мной не разговаривает, и я его абсолютно понимаю. Но в оправдание себе могу сказать, что во всем виноваты мои самые лучшие подружки, с которыми я проговорила весь вечер», — поделилась Анна в соцсети.

Напомним, Седокова и Тимма счастливы в браке более двух лет. Общих детей у пары пока нет. 

Сейчас большую часть времени супруги живут в США. Там 29-летний латвийский баскетболист подписал контракт на выступление в Лиге развития НБА. Собственной недвижимостью за границей Анна и Янис пока не обзавелись. Они снимают роскошную виллу в Майами.

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