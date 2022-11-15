«Не разговаривает со мной, и я его понимаю»: загулявшая Седокова разругалась с мужем

Напомним, Седокова и Тимма счастливы в браке более двух лет. Общих детей у пары пока нет.

Сейчас большую часть времени супруги живут в США. Там 29-летний латвийский баскетболист подписал контракт на выступление в Лиге развития НБА. Собственной недвижимостью за границей Анна и Янис пока не обзавелись. Они снимают роскошную виллу в Майами.