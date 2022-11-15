Вместо уехавшей Пугачевой россияне ринулись заказывать ее двойников на корпоративы

Народную любовь россиян к Алле Пугачевой и Верке Сердючке заглушить, похоже, невозможно. Что бы ни говорили эти артисты про них и страну в целом.

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И, поскольку Алла Пугачева перебралась жить в Израиль, а Верке Сердючке теперь путь в Россию заказан, жители РФ стали активно заказывать на корпоративы их двойников, рассказал продюсер Леонид Дзюник «Известиям».

По его словам, лучше всех пародируют Пугачеву мужчины, при этом один из них был официально одобрен самой Примадонной.