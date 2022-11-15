«Животик округлился»: новую жену Прилучного поздравили с беременностью

Раньше супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян блистала на ковровых дорожках в обтягивающих нарядах, а в последнее время неожиданно стала отдавать предпочтения свободным платьям.
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Накануне артистка появилась на премьере фильма «Слон», в котором ее муж сыграл одну из ролей. Для выхода в свет Зепюр выбрала длинное платье, скрывающее область талии.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети
Впечатлительные поклонники рассмотрели у актрисы округлившийся живот, который она постоянно стремилась прикрыть руками.
«Пашу и Зиппи можно поздравить? Мне кажется, они ждут малыша»; «Животик заметно округлился. Так мило прикрывает его»; «Я что-то пропустила, она в положении? Платье выдало», — написали они.
Сами знаменитости слухи пока не прокомментировали.
Напомним, Прилучный и Брутян сыграли свадьбу в конце августа 2022 года. Актер признался, что потерял голову от своей избранницы и сделал ей предложения руки и сердца через считанные дни после знакомства.