«Животик округлился»: новую жену Прилучного поздравили с беременностью

Раньше супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян блистала на ковровых дорожках в обтягивающих нарядах, а в последнее время неожиданно стала отдавать предпочтения свободным платьям.

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Накануне артистка появилась на премьере фильма «Слон», в котором ее муж сыграл одну из ролей. Для выхода в свет Зепюр выбрала длинное платье, скрывающее область талии.