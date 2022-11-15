«Уральские пельмени», подвиньтесь: Сергей Нетиевский создал свое сольное шоу

Сергей Нетиевский намерен, судя по всему, составить конкуренцию «Уральским пельменям». Бывший актер и директор всенародно любимого проекта рассказал, что создал свою программу, с которой выступает.

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В последние годы, пока шли суды с «Пельменями», Нетиевский периодически появлялся в разных телепроектах. Но в этом году создал свое сольное шоу. Об этом он рассказал сайту aif.ru.

«Летом этого года сделал свою сольную программу «Маленькие комедии большой страны» и выступал с ней на черноморском побережье», - похвастался Нетиевский.

Экс-коллеги пока никак не отреагировали на появление «конкурента» на сцене. Хотя, может быть , и стоило: кто знает, вдруг новое шоу Нетиевского обойдет по популярности «Пельменей».