Основатель «Ласкового мая» Кузнецов перед смертью подарил свои песни мальчику из детдома, где рос Шатунов

Незадолго до своей внезапной кончины основатель «Ласкового мая» и автор главных хитов этой легендарной группы Сергей Кузнецов вновь приезжал в оренбургский детский дом, где воспитывался Юрий Шатунов. Он был уверен: теперь в этом заведении растет новый талант.

16-летний Кирилл Ракуши, индиец по отцу и русский по матери, уже несколько лет живет в этом заведении. Недавно мальчик принял участие в проекте «Ты супер!» и поразил многих своими вокальными данными.

В мальчика поверил и Кузнецов. Он написал для Кирилла несколько песен и привез их в детский дом.

«Он сказал: «У меня есть для вашего мальчика песни, я хочу, чтобы эти песни спел именно он», — рассказала программе «Ты не поверишь!» директор детдома Лариса Янченко.

По словам директора, Кузнецов передал для Кирилла несколько текстов.

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