Основатель «Ласкового мая» Кузнецов перед смертью подарил свои песни мальчику из детдома, где рос Шатунов

Незадолго до своей внезапной кончины основатель «Ласкового мая» и автор главных хитов этой легендарной группы Сергей Кузнецов вновь приезжал в оренбургский детский дом, где воспитывался Юрий Шатунов. Он был уверен: теперь в этом заведении растет новый талант.
16-летний Кирилл Ракуши, индиец по отцу и русский по матери, уже несколько лет живет в этом заведении. Недавно мальчик принял участие в проекте «Ты супер!» и поразил многих своими вокальными данными.
В мальчика поверил и Кузнецов. Он написал для Кирилла несколько песен и привез их в детский дом.
«Он сказал: «У меня есть для вашего мальчика песни, я хочу, чтобы эти песни спел именно он», — рассказала программе «Ты не поверишь!» директор детдома Лариса Янченко.
По словам директора, Кузнецов передал для Кирилла несколько текстов.
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Сергей Кузнецов хотел помочь еще одному детдомовцу. Фото: соцсети
Кузнецов скончался 7 ноября в своей квартире в Оренбурге. Причиной смерти мужчины, которому было всего 58 лет, стал оторвавшийся тромб.
Друзья вспоминают его как доброго скромного человека. Всю жизнь Сергей занимался творчеством, забывая о собственном счастье. У него остался 34-летний сын Александр - парень живет в Ташкенте. К сожалению, Саша был не очень близок со своим отцом и не разделял его любовь к музыке.