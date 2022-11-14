«Никогда такого не было»: Регина Тодоренко показала последствия страшной аллергической реакции

Телеведущая, певица и актриса Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов будут вместе сниматься в сериале. 14 ноября пара приехала на съемки, но еще до их начала лицо Регины вдруг покрылось красными пятнами.
«Впервые у меня случилась аллергическая реакция. Никогда такого не было. Прям полосы. Что за ужас вообще? Пришла сниматься в кино, называется», — пожаловалась артистка.
До начала съемочного процесса между тем оставалось еще полтора часа, и она надеялась, что к тому времени покраснение исчезнет.
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На съемки сериала семья Влада Топалова и Регины Тодоренко прибыла в полном составе: с сыновьями Мишей и Мирославом. Обычно родители мальчиков подменяли друг друга, когда один из них был на работе, но теперь их обоих пригласили сниматься, а потому они решили не звать няню, а взять детей с собой.
Мирослав в итоге спокойно спал в коляске в перерывах между кормлениями, а Миша с интересом изучал трейлеры, которые его родителям предоставили для отдыха и подготовки к работе.