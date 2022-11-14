Билеты от 6 до 10 тысяч рублей! На какие деньги Галкин* кормит Пугачеву и детей в Израиле

Максим Галкин* — один из самых обеспеченных юмористов отечественной эстрады. По данным последнего рейтинга знаменитостей России от Forbes, телеведущий только за год заработал концертами, рекламой и ТВ — три миллиона долларов.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Такой доход шоумену обеспечили реклама, съемки в ТВ-шоу, гастроли по городам и весям с юмористической программой. А вот после отъезда в Израиль этого источника Максим Галкин лишился. В России заработков у мужа Примадонны больше нет, рекламодатели от него отвернулись.
При этом Максим успел скопить на безбедную старость. Поговаривают, что сбережения звезды инвестированы в западные банки. А на текущие расходы Галкин зарабатывает гастрольным чесом. И хотя артист собирает залы раза в три меньше, чем на родине, в некоторых городах он успевает выступить дважды.
Максима Галкина всегда ждут с гастролями за рубежом. В 2023 году — Канада, Америка, Германия. В месяц в среднем 10 концертов. Стоимость билетов в Израиле и Прибалтике — от 6 до 10 тысяч рублей. В США — от 100 до 200 долларов. Средний гонорар за концерт — 100 тысяч евро. Так что юморист может прокормить и Аллу Пугачеву, и детей.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
По материалам kp.ru.