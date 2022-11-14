Билеты от 6 до 10 тысяч рублей! На какие деньги Галкин* кормит Пугачеву и детей в Израиле

Максим Галкин* — один из самых обеспеченных юмористов отечественной эстрады. По данным последнего рейтинга знаменитостей России от Forbes, телеведущий только за год заработал концертами, рекламой и ТВ — три миллиона долларов.

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Такой доход шоумену обеспечили реклама, съемки в ТВ-шоу, гастроли по городам и весям с юмористической программой. А вот после отъезда в Израиль этого источника Максим Галкин лишился. В России заработков у мужа Примадонны больше нет, рекламодатели от него отвернулись.

При этом Максим успел скопить на безбедную старость. Поговаривают, что сбережения звезды инвестированы в западные банки. А на текущие расходы Галкин зарабатывает гастрольным чесом. И хотя артист собирает залы раза в три меньше, чем на родине, в некоторых городах он успевает выступить дважды.