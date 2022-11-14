«Сиплый, плоский голос»: Сергей Соседов приложил известную певицу на «Суперстар! Возвращение»

В минувшее воскресенье, 13 ноября, в эфир НТВ вышел второй выпуск третьего сезона шоу «Суперстар! Возвращение». Его участники исполнили песни, за которые никогда бы не взялись, если бы не этот дерзкий и нарушающий шаблоны проект.

Певица Катя Лель выбрала композицию Игоря Николаева «Там нет меня». Мнения жюри по поводу исполнения оказались диаметрально противоположными. Лера Кудрявцева высоко оценила номер, а ее коллеги признались, что не заметили ничего выдающегося.

Особенно пристрастным был музыкальный критик Сергей Соседов. Он прошелся по вокальным данным Кати Лель.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».