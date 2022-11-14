«Сиплый, плоский голос»: Сергей Соседов приложил известную певицу на «Суперстар! Возвращение»

В минувшее воскресенье, 13 ноября, в эфир НТВ вышел второй выпуск третьего сезона шоу «Суперстар! Возвращение». Его участники исполнили песни, за которые никогда бы не взялись, если бы не этот дерзкий и нарушающий шаблоны проект.
Певица Катя Лель выбрала композицию Игоря Николаева «Там нет меня». Мнения жюри по поводу исполнения оказались диаметрально противоположными. Лера Кудрявцева высоко оценила номер, а ее коллеги признались, что не заметили ничего выдающегося.
Особенно пристрастным был музыкальный критик Сергей Соседов. Он прошелся по вокальным данным Кати Лель.
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Катя Лель на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
«Это было неплохое выступление, содержание песни глубокое. Но сиплый, плоский голос, не гибкий, не допустивший никаких таких вот перепадов. Не было плавности в голосе, не было красок. Все это было довольно одномерно вокально исполнено, хотя ты очень старалась, и ты доносила слова, вкладывала смысл, безусловно. Но то ли твое вокальное состояние сейчас не в лучшей форме, но голос тебе до конца не позволял выразить то, что ты хочешь. Не сказать, что развития не было. Было, но небольшое»,- высказался Сергей Соседов.
С мнением Сергея Соседова согласился Стас Пьеха. Он заявил, что вокально, действительно, было очень однообразно.