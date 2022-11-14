Сбежавшие из России Макаревич* и Моргенштерн* закопались в долгах

Сбежавший из России лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом в России), погряз в долгах. Журналисты kp.ru выяснили, что артист задолжал по налогам на доходы физических лиц 137 тысяч рублей.

То же самое касается и другого иноагента Моргенштерна. Рэпер накопил задолженностей на 886 тысяч рублей. Это долг по налогу и пени за просрочку.

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К слову, оплатить налоги артистам все равно придется. В противном случае, их ждет ответственность на территории России, куда они вернутся рано или поздно.