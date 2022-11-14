«Ужас, страшная какая стала»: изможденная Лобода с огромным носом и тонкой шеей разжалобила людей

Поклонники Светланы Лободы бьют тревогу — певица сильно похудела, потеряв прежнюю прелесть. И продолжает терять вес и дальше.

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Звезда уже давно перестала щеголять на концертах в откровенных облегающих платьях, которые подчеркивают фигуру. И предпочитает свободные одеяния. Однако даже они не могут скрыть изможденной худобы Светланы Лободы.

На одном из последних кадров в личном блоге Лобода появляется на видео, показывая свое лицо крупным планом. Люди пришли в ужас от нынешней несоразмерности во внешности артистки: ее голова, нос и губы выглядят просто огромными на фоне тонюсенькой шеи.