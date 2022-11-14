Редкий кадр: Лобода показала подросшую дочь от неизвестного отца – то ли немец, то ли украинец

Светлана Лобода выставила в свои социальные сети редкий кадр с подросшей дочкой Тильдой. На фото виден только трогательный белокурый затылок малышки, но даже в таком лаконичном снимке чувствуется любовь матери.

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Отметим, что до сих пор доподлинно неизвестно, кто является отцом девочки. Долгое время ходили слухи, что ее родитель - немецкий музыкант Тилль Линдеманн. Однако позже, когда Светлана Лобода уехала из России, стали говорить о том, что ее вывез богатый украинский покровитель.

Он якобы наконец-то разошелся со своей законной женой и воссоединился со Светланой и дочкой, которую певица ему родила, когда тот еще состоял в браке. Отметим, что ни первые, ни вторые данные ничем фактическим не подкреплены.